Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменения внесены в планы профилактики особо опасных болезней животных в Татарстане. Это связано со вспышками болезней в других регионах. Пристальное наблюдение будет за ящуром, сибирской язвой и бруцеллезом. Распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В частности, на ввоз сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из регионов России, где зафиксированы вспышки этих заболеваний, будут вводиться ограничения. Решения примут исходя из эпизоотической обстановки. Контролировать исполнение постановления поручено управлению Россельхознадзора, ГУ ветеринарии республики, МВД и самим владельцам животных.

Напомним, в начале марта была зафиксирована вспышка пастереллёза среди крупного рогатого скота. Эпидемия охватила Новосибирскую и Омскую области, Забайкальский и Алтайский край и Республику Алтай.

