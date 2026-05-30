АИ-95 почти не изменился.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За неделю с 18 по 24 мая в Татарстане зафиксирован рост цен на одну марку бензина и дизельное топливо. По данным Татарстанстата, к 25 мая АИ-98 и выше подорожал на 0,17 процента — с 90,81 до 90,97 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило 20 копеек, или 0,28 процента, и теперь стоит 73,63 рубля за литр.

Цена на АИ-95 изменилась минимально — на 0,01 процента, но в статистике это не отразилось, литр по-прежнему стоит 66,23 рубля.

Ранее мы писали, что новые правила обслуживания на АЗС начали действовать с 1 мая. Главное изменение — переход на безналичный расчёт.

