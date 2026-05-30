Общество
30 мая 12:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане за неделю подорожали бензин АИ-98 и дизельное топливо

АИ-95 почти не изменился.

В Татарстане за неделю подорожали бензин АИ-98 и дизельное топливо

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За неделю с 18 по 24 мая в Татарстане зафиксирован рост цен на одну марку бензина и дизельное топливо. По данным Татарстанстата, к 25 мая АИ-98 и выше подорожал на 0,17 процента — с 90,81 до 90,97 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило 20 копеек, или 0,28 процента, и теперь стоит 73,63 рубля за литр.

Цена на АИ-95 изменилась минимально — на 0,01 процента, но в статистике это не отразилось, литр по-прежнему стоит 66,23 рубля.

Ранее мы писали, что новые правила обслуживания на АЗС начали действовать с 1 мая. Главное изменение — переход на безналичный расчёт.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.