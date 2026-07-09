Общество
9 июля 16:59
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане за полгода подешевели OMODA, Hongqi и JAECOO из салона

Средняя цена нового китайского автомобиля составила 3,6 миллиона рублей.

В Татарстане за полгода подешевели OMODA, Hongqi и JAECOO из салона

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике за первые шесть месяцев 2026 года средняя цена на ряд китайских машин снизилась. Например, OMODA C7 из салона подешевел на 12,7 процента, до 3,2 миллиона, Hongqi HS3 — на 10 процентов, до 3,4 миллиона, JAECOO J7 — на 6,8 процента, до 3,2 миллиона, Chery Tiggo 9 — на 6,8 процента, до 4,5 миллиона рублей, JAECOO J8 — на 6,5 процента, до 4,6 миллиона рублей. Средняя цена нового «китайца» в республике составила 3,6 миллиона рублей, подсчитали в «Авито Авто».

Самыми популярными моделями китайских машин среди татарстанцев стали HAVAL Jolion за 2,6 миллиона рублей, Geely Monjaro за 4,8 миллиона рублей и JAECOO J7 за 3,2 миллиона рублей. Все больший интерес стал вызывать именно Geely Monjaro, спрос на который вырос 2,4 раза относительно прошлого года.

Как отмечают эксперты, популярность «китайцев» растет быстрее рынка. Покупатели выбирают именно этот сегмент как понятную часть рынка с большим разнообразием моделей и комплектаций. Привлекает и большой разброс цен.

Ранее сообщалось, на что смотрят казанские водители при покупке авто для поездок с ребенком. Безопасность является самым важным фактором для 69 процентов опрошенных. Далее идет просторный салон и наличие детских замков.

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