В Татарстане за три месяца нашли 20 фальшивых купюр, большинство — пятитысячные
Кассиров бесплатно учат распознавать фальшивки.
В банковском секторе Татарстана за первый квартал 2026 года выявили 20 поддельных российских банкнот. По данным местного отделения Банка России, самыми популярными у фальшивомонетчиков остаются пятитысячные купюры — их нашли 13 штук. Также обнаружены четыре подделки номиналом 1000 рублей и по одной банкноте номиналом 500, 100 и 50 рублей.
Кроме рублей, в оборот попали три фальшивые иностранные купюры: две по 100 долларов и одна по 50 долларов США.
Чтобы помочь кассирам и продавцам лучше распознавать подделки, Банк России запустил бесплатную программу онлайн-обучения. После сдачи итогового теста участники получают именной сертификат и специальный отличительный знак. А обычные граждане могут проверить подлинность наличных самостоятельно — через мобильное приложение «Банкноты Банка России» или на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение».
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