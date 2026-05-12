В Татарстане запустили «горячую линию» по вопросам детского отдыха
Консультации будут проводиться с 11 по 22 мая.
Роспотребнадзор организовал в Татарстане «горячую линию» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Жителей будут консультировать с 11 по 22 мая.
Звонки принимают в Едином консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону 8 800 555 49 43.
А «горячая линия» Консультационного центра для потребителей по телефону 8 (843) 221-90-16 ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12:00 до 13:00.
Также обратиться можно в Управление Роспотребнадзора по Татарстану по номеру 273-15-83 с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00; в пятницу с 10:00 по 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.
Ранее сообщалось, что стоимость путевки в детские лагеря Татарстана начинается от 40 тысяч рублей. Спрос при этом растет — все места на первую смену оказались занятыми в начале апреля.
