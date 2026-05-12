Общество
12 мая 15:59
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане запустили «горячую линию» по вопросам детского отдыха

Консультации будут проводиться с 11 по 22 мая.

В Татарстане запустили «горячую линию» по вопросам детского отдыха

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Роспотребнадзор организовал в Татарстане «горячую линию» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Жителей будут консультировать с 11 по 22 мая.

Звонки принимают в Едином консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону 8 800 555 49 43.

А «горячая линия» Консультационного центра для потребителей по телефону 8 (843) 221-90-16 ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12:00 до 13:00.

Также обратиться можно в Управление Роспотребнадзора по Татарстану по номеру 273-15-83 с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00; в пятницу с 10:00 по 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

Ранее сообщалось, что стоимость путевки в детские лагеря Татарстана начинается от 40 тысяч рублей. Спрос при этом растет — все места на первую смену оказались занятыми в начале апреля.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.