Инспекторы выезжают на рейды и проводят профилактические беседы с рыбаками, вышедшими на лед.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Временный пост спасателей начал свою работу в Зеленодольском районе республики. Всего по Татарстану планируется открытие десяти таких пунктов на воде, где будут дежурить сотрудники госинспекции по маломерным судам. Они будут заниматься мониторингом водоемов, проводить рейды, а также беседовать с рыбаками, которые вышли на лед. На любителей экстремальной рыбалки также будут составлять протоколы, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

На страже безопасности населения находится «Нептун-11» — судно на воздушной подушке со всем необходимым оборудованием. Как рассказал глава казанского поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России Игорь Кацюруба, спасатели будут оперативно выезжать на места происшествий. Пункт продолжит работать, пока не растает лед на поверхности водоемов.

В спецслужбе отмечают, что опасных мест на воде становится все больше. Начальник поисково-спасательного подразделения казанского ПСО МЧС Сергей Чирков сообщил, что сотрудники только на первый взгляд заметили уже два опасных участка по пути из столицы республики в Зеленодольск — рядом с мостом на М-7 и в районе острова Щурячий.

Ранее сообщалось, что на Волге пропало двое детей. Предварительно, они провалились под лед. Двое мальчиков перестали выходить на связь, когда переходили реку ночью, но спасатели не обнаружили даже следов их присутствия.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.