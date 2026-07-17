Общество
17 июля 18:30
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«Вечерняя Казань»

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В татарстанской кормовой пшенице нашли опасный микотоксин

Партия признана непригодной для использования.

В татарстанской кормовой пшенице нашли опасный микотоксин

Автор фото: филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане

В кормовой пшенице, поступившей из Селтинского района Удмуртии, обнаружили превышение допустимых норм содержания охратоксина А. Фактическое содержание микотоксина составило 0,075 миллиграмм на килограмм. Партию весом в 50 тонн признали потенциально опасной и непригодной для использования в кормовых целях, сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК».

Причина образования микотоксинов кроется в несоблюдении правил хранения зерна, а именно, превышение температуры и влажности. У партии были и другие нарушения: посторонний запах, несвойственный цвет, превышение допустимого уровня зерновой примеси, зараженность вредителями, снижение массовой доли сухого вещества, а также критическое содержание испорченных зерен в составе сорной примеси.

Данные о нарушениях внесли в автоматизированную систему «Веста» и направили в управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю для принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что зерновых клещей нашли в партии ячменя. Общая масса партии ячменя составила более 737 тонн. Клещ был обнаружен в количестве 0,3 экземпляра на 1 килограмм продукции.

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