В татарстанской кормовой пшенице нашли опасный микотоксин
Партия признана непригодной для использования.
В кормовой пшенице, поступившей из Селтинского района Удмуртии, обнаружили превышение допустимых норм содержания охратоксина А. Фактическое содержание микотоксина составило 0,075 миллиграмм на килограмм. Партию весом в 50 тонн признали потенциально опасной и непригодной для использования в кормовых целях, сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК».
Причина образования микотоксинов кроется в несоблюдении правил хранения зерна, а именно, превышение температуры и влажности. У партии были и другие нарушения: посторонний запах, несвойственный цвет, превышение допустимого уровня зерновой примеси, зараженность вредителями, снижение массовой доли сухого вещества, а также критическое содержание испорченных зерен в составе сорной примеси.
Данные о нарушениях внесли в автоматизированную систему «Веста» и направили в управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю для принятия мер реагирования.
Ранее сообщалось, что зерновых клещей нашли в партии ячменя. Общая масса партии ячменя составила более 737 тонн. Клещ был обнаружен в количестве 0,3 экземпляра на 1 килограмм продукции.
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