В татарстанской РКБ с начала года печень пересадили 41 пациенту
По результатам прошлого года было проведено 70 операций по трансплантации этого органа.
С января текущего года новую печень в Республиканской клинической больнице получил 41 человек. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 РКБ Ленар Зиганшин.
Активно заниматься трансплантацией печени в Татарстане начали с декабря в 2018 года по соответствующей программе. В первый год было сделано 13 пересадок, и с каждым годом это число росло.
«В прошлом году мы выполнили уже 70 трансплантаций. Это достаточно большое количество для регионального уровня. В этом году уже выполнена 41 пересадка печени», — рассказал Зиганшин.
В республике также реализуется пилотная программа по помощи пациентам с циррозом. Она призвана снизить риск прогрессирования хронических заболеваний печени, уменьшить уровень смертности от цирроза с помощью выявления факторов риска, усовершенствовать диагностику и наблюдение в диспансере.
Ранее сообщалось, что заболеваемость острыми вирусными гепатитами в России снизилась на 30 процентов. При этом благодаря повышению уровня диагностики растет число выявленных случаев хронических форм гепатита.
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