Россиянам представили аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с установленным на беспилотном летательном аппарате телеком-оборудованием LTE/5G «ИРТЕЯ». К началу 2028 года МТС планирует построить для своих филиалов в различных регионах страны несколько десятков таких комплексов. Компания первой из российских операторов связи продемонстрировала аэромобильный комплекс связи (АМКС) с использованием летательного аппарата привязного типа – гексакоптера, базовой станцией LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ» и полноприводного легкого автофургона «ГАЗ Соболь NN 4x4».

Комплексы предназначены для оперативного развертывания мобильной связи LTE/5G там, где ее нет. Коммерческое решение может применяться в малонаселенных и удаленных местах для различных нужд - массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных операций. Решение также может использоваться для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда проедет полноприводный автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100—200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10—15 километров независимо от сложности рельефа.

Аэромобильный комплекс связи, который был представлен на ЦИПР-2026, оборудован серийной базовой станцией 4G/5G, разработанной и производимой российским телекоммуникационным вендором ООО «ИРТЕЯ». В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/секунду.

«МТС первой среди российских телеком-компаний приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ. В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах. Для этого МТС создаст в своих региональных филиалах группы по оперативному развертыванию мобильной связи», — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.