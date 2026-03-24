Общество
24 марта 17:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В УФНС Татарстана рассказали об опасности при зарплате «в конверте»

Сотрудник, не трудоустроенный официально, лишается ряда преференций.

В УФНС Татарстана рассказали об опасности при зарплате «в конверте»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Обеспечить социальные гарантии и защитить свое будущее можно только при официальном трудоустройстве, напомнили в татарстанском УФНС. А получение зарплаты «в конвертах» лишает сотрудника ряда преференций.

К примеру, от легальности зарплаты напрямую зависит формирование пенсионного капитала: страховые взносы, которые работодатель уплачивает с «белой» зарплаты, являются основой будущей пенсии.

Нетрудоустроенный официально получен меньшее пособие по беременности и родам или при производственном травматизме. Кроме того без «белых» доходов банк не выдадут кредиты, ипотеку, нельзя оформить визы. А с помощью официального трудоустройства можно получить имущественные или социальные налоговые вычеты при покупке жилья, оплате обучения или лечения.

Если же работодатель отказывается трудоустраивать официально, то сотрудник может обратиться в районную прокуратуру, Государственную инспекцию труда, территориальный налоговый орган или в судебные инстанции. Руководителей организаций, занижающих зарплаты работников, могут пригласить на заседания межведомственных рабочих групп по вопросам нелегальной занятости. Только с января по февраль 2026 года состоялось 255 заседаний, на которых заслушали 484 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ или ниже средней по отрасли. В итоге  463 организации (95,7 процента от общего числа) увеличили выплаты своим сотрудникам.

Ранее сенатор Игорь Мурог заявил, что пенсионная система должна выстраиваться так, чтобы у россиян были причины работать даже после наступления пенсионного возраста. Так формируется новый подход, когда важно не только выйти на пенсию, но и «осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше».

