Общество
8 июля 15:14
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«Вечерняя Казань»

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В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В соседней с Татарстаном Башкирии, а также в Краснодарском крае, Московской, Тамбовской, Тульской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях медики обнаружили случаи заражения церкариозом после купания в озерах и прудах со стоячей водой или просто слабым течением. Заболевание вызвано церкариями, то есть личинками паразитов, которые проникают под кожу. Об этом сообщает SHOT.

В Челябинске четверо детей 11-13 лет заразились после купания в озере Тургояк. Симптомы включают в себя красные пятна и сильный зуд. Долго заболевание при этом не длится, однако расчесывать волдыри достаточно опасно — туда могут попасть бактерии. Это приведет к воспалению и нагноению раны. Особую осторожность следует проявлять аллергикам и жителям с кожными болезнями.

Ранее сообщалось, что в Татарстане можно купаться на девяти пляжах из 24. В Казани ни одно место для отдыха непригодно.

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