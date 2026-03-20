Здание в редком стиле отреставрировали по госпрограмме при поддержке благотворителей.

Автор фото: пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

В Высокогорском районе Татарстана готовятся к торжественному открытию уникальной деревянной мечети. Памятник татарского зодчества начала XX века, расположенный в селе Айбаш, распахнет двери для верующих 20 марта — в праздник Ураза-байрам, сообщили в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание выполнено в редком стиле «с минаретом на крыше». Его главная особенность — изящный 26-метровый минарет, который стал образцом для многих современных деревянных мечетей не только Татарстана, но и других регионов России.

Реставрация объекта велась в рамках госпрограммы «Развитие культуры» при поддержке благотворителей. Строители завершили работы еще до наступления Рамадана. Кроме того, благоустроена прилегающая к мечети территория.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.