В «Яндексе» опровергли случаи удаленного взлома умных колонок
Устройства разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности, подчеркнули в компании.
Случаев удаленного взлома умных колонок «Яндекса» пока что зафиксировано не было, об этом сообщили в пресс-службе самой компании.
Напомним, эксперты Kaspersky заявили, что мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями. Опасность в том, что владельцы могут долго не знать о взломе.
В «Яндексе» уточнили, что колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности, благодаря чему все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования. При этом программное обеспечение постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя.
Также для защиты аккаунтов внедряют ML-алгоритмы, которые быстро выявляют подозрительную активность. Помимо этого, независимые исследователи помогают искать потенциальные уязвимости за вознаграждение.
Ранее специалисты перечислили признаки возможного взлома устройства: колонка сама включается без голосовой команды; выполняет неожиданные действия: включает музыку, делает звонки; в истории аккаунта появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.
