Общество
27 июля 19:52
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«Вечерняя Казань»

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В заповедниках Казани поймали водителей маломерных судов

На нарушителей составили административные протоколы.

В заповедниках Казани поймали водителей маломерных судов

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На памятниках природы «Река Казанка» и в заказнике «Голубые озёра» инспекторы выявили нарушителей. Напомним, что у территорий особый природоохранный статус. Там запрещен проезд и стоянка маломерных судов.

На водителей маломерных моторных судов составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Рейды продолжатся, предупредили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Казани поймали 20 судоводителей, нарушивших правила. Пятерых человек отстранили от управления маломерными судами. В общей сложности начала сезона в Татарстане зафиксировали более 360 нарушений, связанных с управлением маломерными судами.

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