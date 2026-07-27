На нарушителей составили административные протоколы.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На памятниках природы «Река Казанка» и в заказнике «Голубые озёра» инспекторы выявили нарушителей. Напомним, что у территорий особый природоохранный статус. Там запрещен проезд и стоянка маломерных судов.

На водителей маломерных моторных судов составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Рейды продолжатся, предупредили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Казани поймали 20 судоводителей, нарушивших правила. Пятерых человек отстранили от управления маломерными судами. В общей сложности начала сезона в Татарстане зафиксировали более 360 нарушений, связанных с управлением маломерными судами.

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