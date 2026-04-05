Период перед Пасхой — время молитвы и покаяния, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Страстная неделя — самая строгая и скорбная в православном календаре, предшествующая Пасхе. Об этом сообщает «Абзац».

В это время верующие осмысляют события последних дней земной жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, страдания, распятие, смерть и погребение спасителя.

Страстная неделя пройдет с 6 апреля по 11 апреля включительно.

Церковь призывает в эти дни отказаться от развлечений и сосредоточиться только на духовной жизни. То есть уделять больше времени молитве, покаянию и посещению богослужений.

Во время Страстной недели верующие также готовятся к встрече Пасхи: завершают уборку дома, закупают продукты, подготавливают всё необходимое для праздничного стола.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.