5 апреля 16:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Верующим рассказали, что делать в Страстную неделю

Период перед Пасхой — время молитвы и покаяния, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Верующим рассказали, что делать в Страстную неделю

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Страстная неделя — самая строгая и скорбная в православном календаре, предшествующая Пасхе. Об этом сообщает «Абзац».

В это время верующие осмысляют события последних дней земной жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, страдания, распятие, смерть и погребение спасителя.

Страстная неделя пройдет с 6 апреля по 11 апреля включительно.

Церковь призывает в эти дни отказаться от развлечений и сосредоточиться только на духовной жизни. То есть уделять больше времени молитве, покаянию и посещению богослужений.

Во время Страстной недели верующие также готовятся к встрече Пасхи: завершают уборку дома, закупают продукты, подготавливают всё необходимое для праздничного стола.

Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит накрыть пасхальный стол в 2026 году. Учитывались цены кулича, творожной пасхи, крашеных яиц, буженины, кагора и корзины с полотенцем.

