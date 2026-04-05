Верующим рассказали, что делать в Страстную неделю
Период перед Пасхой — время молитвы и покаяния, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.
Страстная неделя — самая строгая и скорбная в православном календаре, предшествующая Пасхе. Об этом сообщает «Абзац».
В это время верующие осмысляют события последних дней земной жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, страдания, распятие, смерть и погребение спасителя.
Страстная неделя пройдет с 6 апреля по 11 апреля включительно.
Церковь призывает в эти дни отказаться от развлечений и сосредоточиться только на духовной жизни. То есть уделять больше времени молитве, покаянию и посещению богослужений.
Во время Страстной недели верующие также готовятся к встрече Пасхи: завершают уборку дома, закупают продукты, подготавливают всё необходимое для праздничного стола.
Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит накрыть пасхальный стол в 2026 году. Учитывались цены кулича, творожной пасхи, крашеных яиц, буженины, кагора и корзины с полотенцем.
