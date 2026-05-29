Автор фото: Россельхознадзор по РТ

В Татарстане не обнаружили нарушений в отношении убойных площадок и мяса во время Курбан-байрама. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Всего в республике было 65 точек для забоя жертвенных животных,17 - в Казани, 48 - в районах Татарстана. Ветеринары дежурили на всех точках, по итогам контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.

Рейды на всех убойных площадках будут проводиться по 29 мая.

Ранее сообщалось, что на праздновании Курбан-байрама в Татарстане было более 680 тысяч верующих. Нарушений общественного порядка допущено не было.

