Ветеринары не нашли нарушений при забое жертвенных животных в Татарстане
Проверка велась на 65 точках.
В Татарстане не обнаружили нарушений в отношении убойных площадок и мяса во время Курбан-байрама. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.
Всего в республике было 65 точек для забоя жертвенных животных,17 - в Казани, 48 - в районах Татарстана. Ветеринары дежурили на всех точках, по итогам контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.
Рейды на всех убойных площадках будут проводиться по 29 мая.
Ранее сообщалось, что на праздновании Курбан-байрама в Татарстане было более 680 тысяч верующих. Нарушений общественного порядка допущено не было.
