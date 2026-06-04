Общество
4 июня 21:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Владимир Путин прокомментировал вопрос о переизбрании

Конституция позволяет баллотироваться нынешнему президенту в 2030 году.

Владимир Путин прокомментировал вопрос о переизбрании

Автор фото: kremlin.ru

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин подчеркнул, что даже не думает сейчас по теме переизбрания.

По словам главы государства, в приоритете – решение стоящих перед Россией вопросов.  

Президент также напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году. При этом он подчеркнул, что сейчас «совсем рано говорить» об этом.

Ранее Путин заявил, что Москва согласна на компромиссы, важно, чтобы на них согласился Киев. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.