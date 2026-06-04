Владимир Путин прокомментировал вопрос о переизбрании
Конституция позволяет баллотироваться нынешнему президенту в 2030 году.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин подчеркнул, что даже не думает сейчас по теме переизбрания.
По словам главы государства, в приоритете – решение стоящих перед Россией вопросов.
Президент также напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году. При этом он подчеркнул, что сейчас «совсем рано говорить» об этом.
Ранее Путин заявил, что Москва согласна на компромиссы, важно, чтобы на них согласился Киев. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
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