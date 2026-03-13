До этого бизнесмен был главным исполнительным директором компании.

Автор фото: Владислав Бакальчук/Telegram

Бывший муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавил «М.Видео». Он пришел в компанию в конце лета 2025 года и значился главным исполнительным директором компании. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу маркетплейса.

Напомним, Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества. Бывший муж остался должен основательнице Wildberries 217 миллионов рублей. В апреле 2025 года суд вынес решение в пользу Ким: за ней закрепили 100 процентов доли в «Вайлдберриз банке» и все деньги на её личных счетах.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.