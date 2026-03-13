Общество
13 марта 12:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Владислав Бакальчук стал новым гендиректором «М.Видео»

До этого бизнесмен был главным исполнительным директором компании.

Владислав Бакальчук стал новым гендиректором «М.Видео»

Автор фото: Владислав Бакальчук/Telegram

Бывший муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавил «М.Видео». Он пришел в компанию в конце лета 2025 года и значился главным исполнительным директором компании. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу маркетплейса.

Напомним, Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества. Бывший муж остался должен основательнице Wildberries 217 миллионов рублей. В апреле 2025 года суд вынес решение в пользу Ким: за ней закрепили 100 процентов доли в «Вайлдберриз банке» и все деньги на её личных счетах.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.