Владислав Бакальчук стал новым гендиректором «М.Видео»
До этого бизнесмен был главным исполнительным директором компании.
Бывший муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавил «М.Видео». Он пришел в компанию в конце лета 2025 года и значился главным исполнительным директором компании. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу маркетплейса.
Напомним, Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества. Бывший муж остался должен основательнице Wildberries 217 миллионов рублей. В апреле 2025 года суд вынес решение в пользу Ким: за ней закрепили 100 процентов доли в «Вайлдберриз банке» и все деньги на её личных счетах.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.