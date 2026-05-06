Власти разрешили россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион
Мера сделает услуги связи более гибкими и удобными.
Правительство России предоставило россиянам возможность сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Раньше приходилось обращаться к оператору связи, чтобы изменить тарифный план, так как в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.
Мера вступит в силу с 1 сентября. В правительстве отметили, что это позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными, а также будет способствовать развитию конкуренции в отрасли, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что плата за сохранение телефонного номера может существенно вырасти. Согласно проекту закона, размер взноса увеличится в 2,5 раза. Речь идет о переоформлении договора связи.
