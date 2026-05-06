Общество
6 мая 16:17
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Власти разрешили россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион

Мера сделает услуги связи более гибкими и удобными.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство России предоставило россиянам возможность сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Раньше приходилось обращаться к оператору связи, чтобы изменить тарифный план, так как в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.

Мера вступит в силу с 1 сентября. В правительстве отметили, что это позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными, а также будет способствовать развитию конкуренции в отрасли, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что плата за сохранение телефонного номера может существенно вырасти. Согласно проекту закона, размер взноса увеличится в 2,5 раза. Речь идет о переоформлении договора связи.

