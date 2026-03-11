Общество
11 марта 10:49
Автор материала:Дилия Мингазова

Власти Татарстана озабочены дорогим квадратным метром

В Казани «квадрат» стоит от 189 тысяч рублей и до миллиона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане озабочены ценой квадратного метра жилья. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев.

- Рынок жилья - многогранный, затрагивает каждого гражданина. Наше государство озабочено тем, что цены на «квадраты» очень высоки. Это приводит к уменьшению спроса, — отметил замминистра.

Например, цена «квадрата» в Казани колеблется от 189 тысяч рублей и до миллиона в элитных домах. Но министерство ратует за то, чтобы больше строилось стандартное, доступное жилье.

Также, по словам спикера, раис республики Рустам Минниханов помогает донести до руководства страны «все чаяние и боль, собранные со всех регионов нашей страны».

Ранее мы писали, что по итогам 2025 года средняя цена квартиры в Казанской агломерации составила 10,3 миллиона рублей. В том числе впервые за три года цена квадратного метра за 12 месяцев снизилась. В 2025-м стоимость «квадрата» в Казани составила около 235 тысяч рублей.

