Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики в период проведения «КазаньФорума» введут ограничение на продажу алкогольных напитков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

С 12 по 17 мая в местах проведения форума розничная продажа спиртного будет запрещена. Однако ограничение не распространяется на общепит — заказать алкоголь там будет можно.

Напомним, что по ряду улиц города ограничат движение из-за проведения «Казаньфорума». Кроме того, на это время закроют парковочные зоны.

Участие в форуме подтвердили 60 государств и 20 глав российских регионов. В рамках деловой программы состоится 120 событий.

