Общество
30 апреля 16:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Во время «КазаньФорума» ограничат продажу алкоголя

Купить спиртное получится только в кафе и ресторанах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики в период проведения «КазаньФорума» введут ограничение на продажу алкогольных напитков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

С 12 по 17 мая в местах проведения форума розничная продажа спиртного будет запрещена. Однако ограничение не распространяется на общепит — заказать алкоголь там будет можно.

Напомним, что по ряду улиц города ограничат движение из-за проведения «Казаньфорума». Кроме того, на это время закроют парковочные зоны.

Участие в форуме подтвердили 60 государств и 20 глав российских регионов. В рамках деловой программы состоится 120 событий.

Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
