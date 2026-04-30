Во время «КазаньФорума» ограничат продажу алкоголя
Купить спиртное получится только в кафе и ресторанах.
В столице республики в период проведения «КазаньФорума» введут ограничение на продажу алкогольных напитков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
С 12 по 17 мая в местах проведения форума розничная продажа спиртного будет запрещена. Однако ограничение не распространяется на общепит — заказать алкоголь там будет можно.
Напомним, что по ряду улиц города ограничат движение из-за проведения «Казаньфорума». Кроме того, на это время закроют парковочные зоны.
Участие в форуме подтвердили 60 государств и 20 глав российских регионов. В рамках деловой программы состоится 120 событий.
