Водителей предупредили о наступающих в Казани «днях жестянщика»
Автомобилистов просят не торопиться на дорогах.
Госавтоинспекция Казани предупреждает водителей о погодных условиях, которые ко всему прочему могут привести к «дням жестянщика». То есть на дорогах будет очень скользко из-за переменной оттепели и заморозков.
Водителям рекомендуют не торопиться и кардинально поменять стиль управления авто.
«В условиях аномального, резкого повышения температуры перестройтесь и поменяйте поведение на дороге», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за весенние праздники в Казани поймали 24 пьяных водителя. Штрафы за вождение в нетрезвом виде выросли на 15 тысяч рублей.
