Автомобилистов просят не торопиться на дорогах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госавтоинспекция Казани предупреждает водителей о погодных условиях, которые ко всему прочему могут привести к «дням жестянщика». То есть на дорогах будет очень скользко из-за переменной оттепели и заморозков.

Водителям рекомендуют не торопиться и кардинально поменять стиль управления авто.

«В условиях аномального, резкого повышения температуры перестройтесь и поменяйте поведение на дороге», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за весенние праздники в Казани поймали 24 пьяных водителя. Штрафы за вождение в нетрезвом виде выросли на 15 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.