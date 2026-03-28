Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
В Госавтоинспекции Казани предупредили водителей: если на новых автомобильных номерах нет флага со светоотражающим покрытием, это грозит предупреждением или штрафом в 500 рублей.
В ведомстве уточнили, что это требование действует с 1 января 2025 года. Однако некоторые водители до сих пор не успели привыкнуть к изменениям и могут получить штраф.
Ранее сообщалось, что водителям грозит штраф в 5 тысяч рублей за нечитаемый номер авто. Естественное загрязнение номеров не так страшно, как намеренное.
Также водителям напомнили о необходимости своевременного снятия авто с учета. Автовладельцы несут финансовую ответственность за брошенные на улицах машины. Оставленные на парковках и во дворах такие автомобили не только создают препятствия для движения и уборки территорий, но и представляют потенциальную угрозу общественной безопасности.
