Общество
28 марта 11:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

Автор фото: РИА Новости

В Госавтоинспекции Казани предупредили водителей: если на новых автомобильных номерах нет флага со светоотражающим покрытием, это грозит предупреждением или штрафом в 500 рублей.

В ведомстве уточнили, что это требование действует с 1 января 2025 года. Однако некоторые водители до сих пор не успели привыкнуть к изменениям и могут получить штраф.

Ранее сообщалось, что водителям грозит штраф в 5 тысяч рублей за нечитаемый номер авто. Естественное загрязнение номеров не так страшно, как намеренное.

Также водителям напомнили о необходимости своевременного снятия авто с учета. Автовладельцы несут финансовую ответственность за брошенные на улицах машины. Оставленные на парковках и во дворах такие автомобили не только создают препятствия для движения и уборки территорий, но и представляют потенциальную угрозу общественной безопасности.

