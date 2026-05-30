Общество
30 мая 11:25
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Водителям хотят дать 15 минут на спасение машины от эвакуации

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Водителям хотят дать 15 минут на спасение машины от эвакуации

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект, который даёт водителям небольшую отсрочку перед эвакуацией. Идея простая: если автовладелец успел вернуться к машине до того, как её начали грузить, он может попросить 15 минут, чтобы принести документы.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас водитель, прибежавший к эвакуатору, часто оказывается в нелепой ситуации: машина уже заблокирована, документы в салоне или остались дома, и предъявить их мгновенно невозможно.

Ранее мы писали, что рейды с эвакуацией электросамокатов и велосипедов прошли в Казани. Транспорт эвакуировали с Фестивального бульвара, из сквера «Молодежный», с улиц Пушкина, Толстого, Маяковского, Бутлерова, из Ленинского сада и с участка возле Кремлевской набережной.

Также сообщалось, что процедуру техосмотра авто хотят улучшить к 2028 году. Поручение дало правительство.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.