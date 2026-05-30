Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект, который даёт водителям небольшую отсрочку перед эвакуацией. Идея простая: если автовладелец успел вернуться к машине до того, как её начали грузить, он может попросить 15 минут, чтобы принести документы.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас водитель, прибежавший к эвакуатору, часто оказывается в нелепой ситуации: машина уже заблокирована, документы в салоне или остались дома, и предъявить их мгновенно невозможно.

