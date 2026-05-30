Водителям хотят дать 15 минут на спасение машины от эвакуации
Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект, который даёт водителям небольшую отсрочку перед эвакуацией. Идея простая: если автовладелец успел вернуться к машине до того, как её начали грузить, он может попросить 15 минут, чтобы принести документы.
Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас водитель, прибежавший к эвакуатору, часто оказывается в нелепой ситуации: машина уже заблокирована, документы в салоне или остались дома, и предъявить их мгновенно невозможно.
Ранее мы писали, что рейды с эвакуацией электросамокатов и велосипедов прошли в Казани. Транспорт эвакуировали с Фестивального бульвара, из сквера «Молодежный», с улиц Пушкина, Толстого, Маяковского, Бутлерова, из Ленинского сада и с участка возле Кремлевской набережной.
Также сообщалось, что процедуру техосмотра авто хотят улучшить к 2028 году. Поручение дало правительство.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.