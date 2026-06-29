Усилится защита от мошенников и контроль за мигрантами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в телеграм-канале о новых законах, которые заработают в июле. Один из них касается мошенников. Родители или иные законные представители детей начнут получать справки по счетам и вкладам, которые открыли их дети (в возрасте от 14 до 18 лет).

Второе — вводятся новые меры против обмана россиян при оформлении займов. Банки и МФО смогут получать сведения для предупреждения возможного мошенничества. Данные будут приходить из всех квалифицированных бюро кредитных историй.

Кроме того, повысится безопасность сделок с недвижимость. Личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в ЕБС. Для этого необходима усиленная электронная подпись.

Также усилится контроль за мигрантами. За подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом до трех миллионов рублей. Пошлины для иностранцев тоже повысят в 12 раз - с 4200 до 50 тысяч рублей. А при оформлении разрешения на временное проживание придется заплатить в восемь раз больше (15 тысяч рублей). При оформлении вида на жительство — в пять раз, до 30 тысяч рублей. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу — до 15 тысяч за каждого специалиста.

Ко всему этому вводится ответственность за перепродажу ж/д билетов. Штраф составит 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что закон об увековечении памяти погибших при защите страны приняли в Татарстане. Действие документа распространяется на военнослужащих и других лиц, которые погибли в ходе военных действий.

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