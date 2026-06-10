Общество
10 июня 14:06
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«Вечерняя Казань»

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Восемь прививок, которые должен сделать каждый россиянин, назвала Попова

Вакцинацию проводят за счет средств федерального бюджета.

Восемь прививок, которые должен сделать каждый россиянин, назвала Попова

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

Самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Попова напомнила, что эти прививки делают в первые дни жизни, они обеспечивают иммунитет на долгие годы.

Саму вакцинацию проводят за счет средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что первые вакцины против глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — могут появиться в России уже в этом году. До конца года планируется получить разрешение на применение онковакцины «Глиопепт». Она будет пептидная. В конце года собираются получить разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы, которую назвали «Глиорна».

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