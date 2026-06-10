Восемь прививок, которые должен сделать каждый россиянин, назвала Попова
Вакцинацию проводят за счет средств федерального бюджета.
Каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.
Самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Попова напомнила, что эти прививки делают в первые дни жизни, они обеспечивают иммунитет на долгие годы.
Саму вакцинацию проводят за счет средств федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что первые вакцины против глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — могут появиться в России уже в этом году. До конца года планируется получить разрешение на применение онковакцины «Глиопепт». Она будет пептидная. В конце года собираются получить разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы, которую назвали «Глиорна».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.