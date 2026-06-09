Новая специальность вступает в силу с 1 сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России с 1 сентября 2026 года в больницах появится новая должность - врач по медицине здорового долголетия. Об этом рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Его слова приводит РИА Новости.

Специалистов такого профиля уже готовят в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.

Ранее сообщалось, что объем работы с документами в медучреждениях планируется уменьшать с помощью искусственного интеллекта. Одна из таких разработок уже внедряется в практику.

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