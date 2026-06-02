Общество
2 июня 14:54
Наиль Вильданов

Журналист

Все детские лагеря Татарстана обработали от клещей и грызунов

Работы провели на территории в 605 гектаров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Детские лагеря Татарстана для защиты от клещей и грызунов были обработаны специальными средствами, об этом сообщила на брифинге в Кабмине республики руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Глава ведомства уточнила, что работы провели на территории в 605 гектаров, после чего была оценена их эффективность.

- Вся территория Татарстана является природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За пять месяцев года выявлено 104 случая лихорадки, - заметила Патяшина.

По ее словам, укус клеща на территории детского лагеря является чрезвычайным происшествием.

Новых требований к работе лагерей не появилось, все лагеря будут работать в том же формате, что и в 2025 году. Проверки будут проходить каждую смену. Помимо этого, проконтролируют 20 операторов питания, которые будут предоставлять еду детям в загородных и палаточных лагерях.

- При выявлении нарушений в лагере принимаются самые строгие административные меры, а при угрозе жизни и здоровью будут приниматься меры по приостановлению работы лагеря, - уточнила руководитель управления.

Ранее Патяшина также рассказала, что в этом году санитарно-эпидемиологическое заключение получили 95% детских лагерей. Ведомство контролирует 1446 подобных организаций. По данным на 2 июня, разрешение получили 1378 из них.

