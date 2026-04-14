Все русскоязычные названия сел заменят в Киргизии до конца 2027 года
Президент республики Садыр Жапаров при этом выступает против присвоения населенным пунктам имен известных исторических личностей.
До конца 2027 года в Киргизии готовятся заменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области. Его слова передает ТАСС.
Жапаров заметил, что он выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.
После того как Жапарова в 2021 году избрали президентом, в стране были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в России вступил запрет на применение иностранных слов на вывесках и табличках. Новый закон касается бизнеса, оказывающего услуги и продающего товары населению, потребителям, а также застройщиков жилых домов и не распространяется на коммерческую деятельность между юридическими лицами.
