Президент республики Садыр Жапаров при этом выступает против присвоения населенным пунктам имен известных исторических личностей.

До конца 2027 года в Киргизии готовятся заменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области. Его слова передает ТАСС.

Жапаров заметил, что он выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.

После того как Жапарова в 2021 году избрали президентом, в стране были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в России вступил запрет на применение иностранных слов на вывесках и табличках. Новый закон касается бизнеса, оказывающего услуги и продающего товары населению, потребителям, а также застройщиков жилых домов и не распространяется на коммерческую деятельность между юридическими лицами.

