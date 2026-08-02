Общество
2 августа 18:51
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«Вечерняя Казань»

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Вселенную «Туган Батыра» превратят в мегапарк в Татарстане

Новый проект «Туганленд» попробует потеснить классический Диснейленд на восточном рынке и привлечь в республику миллионы иностранных туристов.

Вселенную «Туган Батыра» превратят в мегапарк в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане планируют построить «Туганленд» — национальный аналог Диснейленда. Об амбициозных планах создания масштабного тематического пространства сообщил соучредитель комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов на Всероссийском турнире по стрельбе из традиционного лука. Новый проект призван стать международной точкой притяжения туристов.

По его словам, идея создания вселенной «Туган Батыра» появилась после детального изучения детской литературы в Национальной библиотеке Татарстана. Авторы пришли к выводу, что современной аудитории критически не хватает понятных героев, транслирующих традиционные ценности: уважение к предкам, любовь к Родине и семье.

«Образ Туган Батыра — это собирательный образ богатыря, путешествующего по планете, который призван объединить тюркские и восточные народы. Легенду о нем уже перевели на четыре иностранных языка: английский, арабский, турецкий и китайский», — отметил Абдрахманов.

Проект уже давно вышел за рамки книг, и на сегодняшний день бренд активно развивается по нескольким ключевым направлениям. Так, в частности, выпускаются тематические комиксы, созданы спектакли и анимационные мультфильмы. Также, по словам спикера, функционирует собственный официальный сайт и уникальный детский совет директоров.

Ранее мы писали, что реализация мегапроекта «Яр Парк» в Ново-Савиновском районе Казани создаст дополнительные коммунальные трудности. Несмотря на привлекательные визуализации с яблоневыми садами и яхтенной мариной, под поверхностью скрывается устаревшая подземная инфраструктура Кварталов.

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