Общество
8 июля 09:32
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«Вечерняя Казань»

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ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань получила все разрешения

Данный маршрут назвали самым эффективным в России.

ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань получила все разрешения

Автор фото: kzn.ru

Проект продления высокоскоростной железнодорожной магистрали до Казани прошёл все согласования. Как сообщил на заседании Госсовета Татарстана министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, на руках уже есть все необходимые разрешения.

Маршрут Москва — Нижний Новгород — Казань считают самым выгодным внутри страны. По словам министра транспорта России Андрея Никитина, именно этот участок даёт максимальный экономический прирост и имеет наибольший смысл.

Впервые стройку анонсировали ещё в 2013 году, тогда её оценивали в 1,1 триллиона рублей. Сейчас активно возводят участок между Москвой и Санкт-Петербургом, а следующим этапом станет продление магистрали до Казани.

Ранее мы писали, что перехода через ж/д пути на Хлебозаводской так и не дождались. Для безопасности казанцам перекрыли привычный путь через железную дорогу. Но добираться до нужной социальной инфраструктуры стало намного дольше, а новый путь больше напоминает небезопасный квест.

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