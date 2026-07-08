ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань получила все разрешения
Данный маршрут назвали самым эффективным в России.
Проект продления высокоскоростной железнодорожной магистрали до Казани прошёл все согласования. Как сообщил на заседании Госсовета Татарстана министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, на руках уже есть все необходимые разрешения.
Маршрут Москва — Нижний Новгород — Казань считают самым выгодным внутри страны. По словам министра транспорта России Андрея Никитина, именно этот участок даёт максимальный экономический прирост и имеет наибольший смысл.
Впервые стройку анонсировали ещё в 2013 году, тогда её оценивали в 1,1 триллиона рублей. Сейчас активно возводят участок между Москвой и Санкт-Петербургом, а следующим этапом станет продление магистрали до Казани.
Ранее мы писали, что перехода через ж/д пути на Хлебозаводской так и не дождались. Для безопасности казанцам перекрыли привычный путь через железную дорогу. Но добираться до нужной социальной инфраструктуры стало намного дольше, а новый путь больше напоминает небезопасный квест.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.