Эксперты считают, что снижение финансирования глобального здравоохранения может привести к мировой эпидемии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать прообразом или «генеральной репетицией» перед новой мировой пандемией, сообщают «Известия» со ссылкой на публикацию Financial Times от 13 июня.

Эксперты отмечают при этом, что Эбола «вряд ли станет» причиной следующей пандемии, однако вспышка вируса в Конго может являться ярким примером того, что может произойти с миром в условиях сокращения международного финансирования в сферу глобального здравоохранения.

Нынешняя же вспышка Эболы как раз связана с недостаточной поддержкой отрасли, хотя современные ученые и понимают, как действовать в подобных ситуациях. Напомним, что 9 июня ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой в Демократической Республике Конго.

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