Общество
28 мая 11:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Ввести досрочную пенсию для водителей пригородных маршрутов хочет Миронов

Мера должна сделать подобную работу более привлекательной.

Ввести досрочную пенсию для водителей пригородных маршрутов хочет Миронов

Автор фото: duma.gov.ru

Единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям троллейбусов, трамваев, автобусов городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов предлагает ввести лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, сейчас досрочную страховую пенсию по старости могут получить водители автобусов, троллейбусов, трамваев, занятые на «регулярных городских пассажирских маршрутах». Миронов считает несправедливым, что водители на пригородных маршрутах лишены такой льготы. Он считает, что принимаемая мера должна устранить искусственное ограничение для предоставления пенсионных льгот, а также сделает работу водителя более привлекательной.

Помимо этого для водителей общественного транспорта хотят снизить минимальную продолжительность спецстажа работы на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии.

Ранее КПРФ предлагала ввести налог на роскошь, а на полученные деньги построить жилье. Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.