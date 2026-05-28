Мера должна сделать подобную работу более привлекательной.

Автор фото: duma.gov.ru

Единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям троллейбусов, трамваев, автобусов городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов предлагает ввести лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, сейчас досрочную страховую пенсию по старости могут получить водители автобусов, троллейбусов, трамваев, занятые на «регулярных городских пассажирских маршрутах». Миронов считает несправедливым, что водители на пригородных маршрутах лишены такой льготы. Он считает, что принимаемая мера должна устранить искусственное ограничение для предоставления пенсионных льгот, а также сделает работу водителя более привлекательной.

Помимо этого для водителей общественного транспорта хотят снизить минимальную продолжительность спецстажа работы на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии.

