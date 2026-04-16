В Минпросвещения заявили, что такой вопрос даже не стоит.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России не планируют вводить единую школьную форму. Об этом заявил журналистам глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», — сказал министр.

Ранее в ведомстве сообщили, что образовательные организации могут использовать государственный стандарт в качестве общих типовых требований к одежде, дополняя их своими нормативами. Однако это не означает введения единого образца для всех школ.

Также уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что новый стандарт школьной формы вызвал споры у родителей. Россияне раскритиковали дизайн формы для девочек.

