Вводить единую школьную форму в России не планируют
В Минпросвещения заявили, что такой вопрос даже не стоит.
В России не планируют вводить единую школьную форму. Об этом заявил журналистам глава министерства просвещения Сергей Кравцов.
«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», — сказал министр.
Ранее в ведомстве сообщили, что образовательные организации могут использовать государственный стандарт в качестве общих типовых требований к одежде, дополняя их своими нормативами. Однако это не означает введения единого образца для всех школ.
Также уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что новый стандарт школьной формы вызвал споры у родителей. Россияне раскритиковали дизайн формы для девочек.
