Также изменения коснулись еще двух городов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В визовых центрах Казани, Самары и Уфы приостановили прием заявлений на получение венгерской визы с 29 июня, об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства Венгрии.

Документы перестали принимать по распоряжению Генконсульства Венгрии в столице Татарстана. О дате возобновления работы центров должны сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что визовые центры Италии изменили правила для россиян при получении виз. Теперь подать документы можно только лично с паспортом и подтвержденной онлайн записью.

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