Выдачу венгерских виз остановили в визовом центре Казани
Также изменения коснулись еще двух городов.
В визовых центрах Казани, Самары и Уфы приостановили прием заявлений на получение венгерской визы с 29 июня, об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства Венгрии.
Документы перестали принимать по распоряжению Генконсульства Венгрии в столице Татарстана. О дате возобновления работы центров должны сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что визовые центры Италии изменили правила для россиян при получении виз. Теперь подать документы можно только лично с паспортом и подтвержденной онлайн записью.
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