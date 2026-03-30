Выходной на понедельник после Пасхи будет только в Крыму
Эксперт объяснил: Пасха не входит в список государственных праздников.
Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Но выходного дня на понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов России не будет. Исключение — Крым, где этот день объявили нерабочим. Об этом рассказал член комиссии общественной палаты России Евгений Машаров.
По словам эксперта, Пасха не является государственным праздником. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, и ни одна религия не может занимать главенствующее положение. Это закреплено в 14-й статье Конституции Российской Федерации.
Все официальные нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ. Их всего восемь. При этом региональные власти имеют право устанавливать дополнительные выходные. Именно этим правом воспользовался Крым — там 13 апреля будет выходным на основании указа главы региона.
Как напомнил Машаров, Пасха всегда выпадает на воскресенье, поэтому большинство работающих людей и так отдыхают в этот день.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко подсчитал, сколько стоит накрыть пасхальный стол в 2026 году. В базовый набор вошли кулич, творожная пасха, крашеные яйца, буженина, кагор и даже корзина с полотенцем.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Мария Ларионова специализировалась на обучении «будущих миллионеров».
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.