Эксперт объяснил: Пасха не входит в список государственных праздников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Но выходного дня на понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов России не будет. Исключение — Крым, где этот день объявили нерабочим. Об этом рассказал член комиссии общественной палаты России Евгений Машаров.

По словам эксперта, Пасха не является государственным праздником. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, и ни одна религия не может занимать главенствующее положение. Это закреплено в 14-й статье Конституции Российской Федерации.

Все официальные нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ. Их всего восемь. При этом региональные власти имеют право устанавливать дополнительные выходные. Именно этим правом воспользовался Крым — там 13 апреля будет выходным на основании указа главы региона.

Как напомнил Машаров, Пасха всегда выпадает на воскресенье, поэтому большинство работающих людей и так отдыхают в этот день.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко подсчитал, сколько стоит накрыть пасхальный стол в 2026 году. В базовый набор вошли кулич, творожная пасха, крашеные яйца, буженина, кагор и даже корзина с полотенцем.

