В эту сумму входят сбор на сам праздник и покупка наряда.

В этом году родители выпускников потратят на праздник и наряды заметные суммы. По данным опроса SuperJob для РИА Новости, выпускной девятиклассника в среднем обойдётся в 32–33 тысячи рублей, а одиннадцатиклассника — в 44–46 тысяч. В опросе участвовали 3000 респондентов.

Сам сбор на выпускной вечер для 9-го класса составил в среднем 15 тысяч рублей, для 11-го — 22 тысячи. При этом каждый восьмой родитель девятиклассника сообщил, что никакого праздника в их школе вообще не будет. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — всего 7 процентов.

В Москве суммы ожидаемо выше: 17 тысяч рублей за выпускной девятиклассника и 25 тысяч — одиннадцатиклассника. Петербург ближе к средним цифрам по стране: 15 тысяч и 23 тысячи соответственно.

Отдельная статья расходов — наряд. На одежду и обувь для сына-девятиклассника в среднем тратят 18,1 тысячи рублей, для дочери — 17 тысяч. В 11-м классе ситуация меняется: на юношей тратят около 22,1 тысячи рублей, на девушек — 23,5 тысячи. Любопытно, что каждый пятый родитель сына-девятиклассника вообще не покупает специальный наряд. Среди родителей дочерей таких 18 процентов. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 17 процентов среди родителей юношей и 12 процентов среди родителей девушек.

