Россияне увидят продолжение вдохновленного «Бригадой» сериала с татарстанским актером, известным по «Слову пацана».

Рузиль Минекаев, родившийся в Нурлате и известный зрителям по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», снялся в новой картине «Черный двор в кино», вдохновленной культовыми «Братом» и «Бригадой». Трейлер уже в доступе, а сама премьера фильма состоится 23 апреля.



Криминальная драма «Черный двор в кино» — продолжение одноименного казахстанско-кыргызского сериала от компании «Кино.Арт.Про». Фильм повествует уже известных нам героях, но у другой локации— Муха и Боб, бывшие друзья, которых развела жизнь по разные стороны. Муха, осуждённый за убийство, отбывает срок в колонии для несовершеннолетних, а затем его переводят во взрослую тюрьму. Боб, который ушел из университета, идет служить в армию и попадает в часть охраны и конвоирования заключённых при колонии, куда переводят Муху.



Фильм можно будет посмотреть исключительно в кинотеатрах — онлайн он не выйдет.



Ранее сообщалось, что уроженка Набережных Челнов Альбина Кабалина сыграет одну из главных ролей в новом комедийном сериале «Горнолыжка» от ТНТ. Вместе с татарстанской актрисой в проекте принимают участие Николай Наумов, известный благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», и Полина Максимова, комедийная актриса кино и театра.



