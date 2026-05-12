WhatsApp* запустил платную подписку для пользователей iOS
Были представлены стикеры с полноэкранной анимацией и 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого.
В мессенджере WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) появилась платная подписка для пользователей iOS. Об этом сообщают профильные СМИ.
Подписка используется для настройки внешнего вида. В ней представлены стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Лимит закреплённых чатов вырос с 3 до 20, появились 10 новых мелодий звонка и возможность менять тему и звуки уведомлений сразу для всех чатов.
Базовые функции мессенджера, включая переписку, звонки и сквозное шифрование, останутся бесплатными.
В Европе подписка стоит 2,49 евро в месяц. Цены в других регионах могут отличаться.
Ранее сообщалось, что чат-бот по защите чести и достоинства учителей запустили в «Максе». К сервису обратились порядка 3,5 тысячи уникальных пользователей.
