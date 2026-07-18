Пострадали комплексы в Котовске и Электростали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА объектах в Тамбовской и Московской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Речь идет о логистических комплексах компании в Котовске Тамбовской области и в Электростали Московской области. Сотрудников оперативно эвакуировали.

«Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время», - пообещали в пресс-службе маркетплейса, уточнив, что запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании.

Ранее мы писали, что семь человек погибли при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries под Тамбовом. Открытое горение на складе ликвидировано.

Также сообщалось, что массированная атака дронов на Подмосковье привела к 26 пострадавшим. В Ногинске эвакуировали роддом, в Электростали дрон упал на склад.

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