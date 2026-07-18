Общество
18 июля 20:21
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Wildberries на время прекратил продажи товаров с атакованных объектов

Пострадали комплексы в Котовске и Электростали.

Wildberries на время прекратил продажи товаров с атакованных объектов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА объектах в Тамбовской и Московской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.  

Речь идет о логистических комплексах компании в Котовске Тамбовской области и в Электростали Московской области. Сотрудников оперативно эвакуировали.  

«Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время», - пообещали в пресс-службе маркетплейса, уточнив, что запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании.

Ранее мы писали, что семь человек погибли при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries под Тамбовом. Открытое горение на складе ликвидировано.

Также сообщалось, что массированная атака дронов на Подмосковье привела к 26 пострадавшим. В Ногинске эвакуировали роддом, в Электростали дрон упал на склад.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты продолжат обгонять инфляцию из-за дефицита кадров и роста МРОТ

Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.