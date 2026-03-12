Сейчас срок лечения составляет от двух до четырех месяцев.

Вакцины от гепатита С не существует. На сегодняшний день единственным методом профилактики остается вовремя диагностированное заболевание и быстро проведенная терапия. Это актуально не только для самого больного, но и для его окружения. Ведь чем меньше будет вокруг инфицированных, тем меньше риск заражения, отметила замглавврача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова Юлия Созинова.

По ее словам, за последние 25 лет в России произошла колоссальная эволюция в работе с гепатитом С. В 90-х еще толком не знали, что это такое, «называли гепатит ни А, ни В», говорит Созинова.

С начала 2000-х появилась диагностика, с 2014 года началась лекарственная терапия, которая позволяет эффективно предоставлять больным лечение в виде таблеток. Срок такого лечения от двух до четырех месяцев. И пациенты в 98 процентах случаев становятся здоровыми людьми.

Всего за два года в рамках федерального проекта пролечено почти три тысячи пациентов с эффективностью 98 процентов. Но, к сожалению, те пациенты, у которых была стадия цирроза, все равно остаются под наблюдением врача, так как в таких случаях нет гарантии полного выздоровления для человека. Кроме того скрининг прошли больше 200 тысяч человек — это около семи процентов населения Татарстана.

Ранее главный инфекционист Минздрава Татарстана, доцент кафедры детских инфекций КГМУ Халит Хаертынов рассказал о проявлениях гепатита С.

