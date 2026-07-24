Юрист назвал способ восстановить пенсионный стаж без суда
Первым делом нужно запросить в Социальном фонде России официальный письменный ответ.
Ошибки в подсчете стажа могут заметно уменьшить размер пенсии. Но исправить это можно и без долгих судов. В интервью агентству «Прайм» вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал простой алгоритм действий.
Первым делом нужно запросить в Социальном фонде России официальный письменный ответ. В нем должно быть четко указано, какой период не учли и почему. Как подчеркивает юрист, устные объяснения сотрудника в окне не имеют юридической силы и ничего не решают.
Затем необходимо собрать подтверждающие документы. Подойдут трудовые договоры, архивные справки, приказы с работы, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. Все эти материалы нужно направить в Социальный фонд.
Хрулев обращает внимание на важный нюанс: заявление и документы нужно обязательно зарегистрировать и получить входящий номер. Если на районном уровне придет отказ, жалобу следует направить в вышестоящий пенсионный орган для пересмотра решения.
Ранее мы писали, что в России намерены запретить повышать пенсионный возраст. Вместе с этим планируется отменить реформу 2019 года и вернуться к прежним возрастным стандартам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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