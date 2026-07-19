Для выхода на страховую пенсию нужно минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нескольким категориям пенсионеров положен расчет пенсии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова доцента РУДН Станислава Копылова.

Перерасчет пенсии положен работающим пенсионерам, а также тем, кто накопил стаж в период заморозки индексации (2016–2024 годы) и уволился после этого. После увольнения им восстанавливают все пропущенные индексации — перерасчет делают автоматически с первого числа следующего месяца. Кроме того, для продолжающих работать пенсионеров ежегодно в августе корректируют выплату с учетом новых баллов (максимальная прибавка — за 3 балла).

С начала января 2025 года индексацию пенсий работающих пенсионеров возобновили. Для выхода на страховую пенсию в 2026 году нужно минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

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