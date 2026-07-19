Общество
19 июля 13:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Юрист назвал условия для перерасчета пенсии

Для выхода на страховую пенсию нужно минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Юрист назвал условия для перерасчета пенсии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нескольким категориям пенсионеров положен расчет пенсии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова доцента РУДН Станислава Копылова.

 

Перерасчет пенсии положен работающим пенсионерам, а также тем, кто накопил стаж в период заморозки индексации (2016–2024 годы) и уволился после этого. После увольнения им восстанавливают все пропущенные индексации — перерасчет делают автоматически с первого числа следующего месяца. Кроме того, для продолжающих работать пенсионеров ежегодно в августе корректируют выплату с учетом новых баллов (максимальная прибавка — за 3 балла).

 

С начала января 2025 года индексацию пенсий работающих пенсионеров возобновили. Для выхода на страховую пенсию в 2026 году нужно минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее мы писали, что пенсию по старости назначили автоматически 5 тысячам татарстанцев. Людям не нужно было приходить в клиентскую службу и собирать документы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты продолжат обгонять инфляцию из-за дефицита кадров и роста МРОТ

Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.