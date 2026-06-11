Семейный кодекс возлагает на родителей ответственность за воспитание и развитие детей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Родители несовершеннолетних имеют полное право ограничивать время, которое их дети проводят в телефонах и планшетах, и даже могут знакомиться с содержанием их переписок. Об этом РИА Новости рассказал юрист Виталий Сбитнев.

По его словам, с одной стороны, Конституция РФ гарантирует каждому человеку тайну переписки. Но с другой — Семейный кодекс возлагает на родителей ответственность за воспитание и развитие детей. Именно это даёт им право контролировать, с кем и о чём общается ребёнок.

При этом, как подчеркнул Сбитнев, вопрос не только в законе, но и в этике. Гораздо важнее выстроить в семье доверительные отношения, чтобы не было нужды тайно читать чужие сообщения или заставлять ребёнка показывать их против воли.

Юрист также напомнил, что по Конституции родители обязаны воспитывать своих детей. Если эта обязанность не выполняется, их могут ограничить в правах или вовсе лишить родительских прав. А если ребёнок причинит кому-то вред, отвечать за него будут родители.

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