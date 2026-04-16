Обычная схема с кодом через СМС на самом деле опаснее, чем кажется.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Установление самозапрета на совершение сделок без личного участия поможет россиянам не остаться без жилья в случае, если им заинтересуются мошенники. Помимо этого, не стоит пренебрегать паролями и биометрией в качестве защиты приложений на мобильном, предупредил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его цитирует агентство «Прайм».

Законодательно сделки с недвижимостью можно совершать дистанционно с помощью квалифицированной электронной подписи, однако для этого сначала нужно лично подать заявление для разрешения этой процедуры. В ином случае у мошенников продать чужую квартиру шансов нет.

Усилит защиту от мошенников и самозапрет на кредиты — в таком случае, даже если аферисты узнают код для входа из СМС, они не смогут подать заявки в МФО и банки. Но даже при соблюдении всех мер иногда нужно обращаться в Бюро кредитных историй для проверки активности.

Ранее сообщалось, что схема обмана через обратные звонки набирает популярность у аферистов. Работники госструктур и крупные компании не просят звонить на мобильные номера, напоминают эксперты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.