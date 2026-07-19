Общество
19 июля 15:04
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«Вечерняя Казань»

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За 10 дней на больничном можно заработать больше 30 тысяч

Чем больше стаж, тем выше процент компенсации.

За 10 дней на больничном можно заработать больше 30 тысяч

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Размер пособия по временной нетрудоспособности за 10 дней болезни при стаже в десять лет может превысить 30 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Размер пособия по временной нетрудоспособности напрямую зависит от страхового стажа и средней зарплаты. Чем больше стаж, тем выше процент компенсации. Например, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, а за 2025 год - 101 784 рубля.

«Если, например, гражданин будет 10 дней болеть, то размер пособия при стаже 10 лет составит 31 373 рубля», - отметил Балынин.

При стаже до 5 лет выплачивается 60% среднего дневного заработка — это 1882 рубля в день. За 10 дней болезни сумма составит около 18,8 тысячи. При стаже от 5 до 8 лет — 80% (2510 рублей в день), за 10 дней — около 25,1 тысячи. При стаже от 8 лет и более — размер составит 100% — это 3137 рублей в день. В этом случае за 10 дней больничного можно получить свыше 31,3 тысячи рублей.

Напомним, что россиянам напомнили о праве возврата части НДФЛ за страхование жизни. Льгота касается договоров, заключенных с 1 января 2025 года.

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