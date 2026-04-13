Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

За четырнадцать лет в Казани возродили 170 памятников культуры, а всего в городе находится 985 объектов культурного наследия и памятников культуры, сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

- Радует, что с каждым годом всё больше памятников восстанавливаются. С 2012 года в наших районах отремонтировали более 170 объектов. Мы продолжаем эти работы. Например, к саммиту БРИКС в наших районах обновили 363 фасада, включая объекты культурного наследия. В 2025 году на 39 крупных объектах шли ремонтные работы, из них на 17 завершили противоаварийные мероприятия, а на 14 памятниках архитектуры завершили очередной этап реставрации, - отметил Салихов.

С каждым годом реестр исторического наследия пополняется новыми находками. За последние десять лет их число удвоилось: с 2020 года добавилось 38 объектов, а в 2015-м их было всего 63. Всего в 2025 году на восстановление объектов культурного наследия было вложено более 2,5 миллиарда рублей, из которых почти половина — средства инвесторов.

- Каждый памятник - это живая история, требующая бережного отношения и системной работы. Казань - город с богатой историей, где архитектура отражает разные эпохи. Большинство из объектов культурного наследия - это здания регионального значения или ценные городоформирующие объекты. В Татарстане всего 473 объекта федерального значения, из них 122 находятся в наших районах, - уточнил Салихов.

Восемь уникальных зданий полностью восстановлены. Это результат масштабных историко-архивных исследований, технической документации, подготовительных работ и значительных финансовых вложений.

- Особое внимание привлекают знаковые объекты. Например, исторический особняк на улице Мусы Джалиля, 3. В 1903 году здесь открылся первый коммерческий банк Казани. Сегодня в здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров, выполненном в стиле эклектики, находится банк «Аверс». Фасад и кровля отреставрированы, восстановлена лепнина, - добавил Салихов.

Среди реставрируемых объектов, по его словам, есть более ранние постройки. Например, типография Харитонова на улице Миславского, 4. После реставрации здание выглядит так же, как в конце XIX века. Восстановлены декоративные элементы, включая аттик с надписью 1896 года. Установлена современная архитектурная и художественная подсветка.

- Большой радостью для православного мира стала реставрация четырех объектов XIX века в комплексе Богородицкого женского монастыря: церкви Николы Тульского, настоятельского корпуса, корпуса для монахинь и церковно-приходской школы. На церкви воссозданы барабан с куполом, портик, белокаменные элементы и фасады. Внутри возвращают историческую планировку, своды и лестницы. По архивным документам восстанавливаются иконостас и оригинальные интерьеры, используя воспоминания и документы, - сказал спикер.

Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша, по словам Салихова, также возрождается к жизни. Здесь полным ходом идут ремонтные работы. Здание готовится вновь открыть свои двери для более чем двух тысяч воспитанников. Сегодня завершён первый этап - проведены противоаварийные работы.

