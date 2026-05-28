28 мая 08:37
За незаконный майнинг Госдума вводит уголовную ответственность

За подпольные фермы в подвалах и гаражах будут наказывать крупными штрафами.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон, который вводит уголовное наказание за незаконный майнинг. Документ внесло правительство, в Уголовный кодекс добавят новую статью.

Что грозит нарушителям. Если майнинг без включения в специальные реестры нанёс крупный ущерб, суд может назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 20 суток или принудительные работы до двух лет.

Если преступление совершила организованная группа или ущерб особо крупный, наказание строже: штраф до 2,5 миллиона рублей, принудительные работы до пяти лет либо реальный срок лишения свободы до пяти лет. Плюс возможен дополнительный штраф до 400 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы Игорь Игошин пояснил, что легальный майнинг никто не запрещает. Хочешь работать — регистрируйся и плати налоги. Но когда кто-то ставит ферму в подвале жилого дома, перегружает сети и оставляет соседей без света, это должно жёстко пресекаться. По его словам, уголовная ответственность здесь — мера вполне адекватная.

Ранее министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин заявил, что Татарстан готов смело вступать в регулирование криптовалюты. Cryptoforum прошел в Казани в восьмой раз.

