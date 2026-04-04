Работы проведут в рамках общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин напомнил о том, что с 1 апреля стартовало мероприятие «Чистая стройка».

Оно станет частью общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника. Стоит задача обеспечить чистоту и не допустить загрязнения территорий городов и населенных пунктов, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Глава ведомства попросил взять под личный контроль организацию уборки территорий строительных площадок, каждого рабочего места и позаботиться о своевременном вывозе строительного мусора. Особое внимание министр призвал уделить наличию пунктов мойки колес.

Ранее сообщалось, что в Татарстане убрали 340 тысяч кубометров мусора. Надзорные органы обнаружили около четырех тысяч нарушений, треть из них связана с несанкционированными свалками.

