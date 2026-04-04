4 апреля 20:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За очистку строительных площадок взялись в Татарстане

Работы проведут в рамках общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин напомнил о том, что с 1 апреля стартовало мероприятие «Чистая стройка».  

Оно станет частью общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника. Стоит задача обеспечить чистоту и не допустить загрязнения территорий городов и населенных пунктов, пишет пресс-служба раиса Татарстана.  

Глава ведомства попросил взять под личный контроль организацию уборки территорий строительных площадок, каждого рабочего места и позаботиться о своевременном вывозе строительного мусора. Особое внимание министр призвал уделить наличию пунктов мойки колес.

Ранее сообщалось, что в Татарстане убрали 340 тысяч кубометров мусора. Надзорные органы обнаружили около четырех тысяч нарушений, треть из них связана с несанкционированными свалками.

соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
