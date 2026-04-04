За очистку строительных площадок взялись в Татарстане
Работы проведут в рамках общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника.
На совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин напомнил о том, что с 1 апреля стартовало мероприятие «Чистая стройка».
Оно станет частью общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника. Стоит задача обеспечить чистоту и не допустить загрязнения территорий городов и населенных пунктов, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
Глава ведомства попросил взять под личный контроль организацию уборки территорий строительных площадок, каждого рабочего места и позаботиться о своевременном вывозе строительного мусора. Особое внимание министр призвал уделить наличию пунктов мойки колес.
Ранее сообщалось, что в Татарстане убрали 340 тысяч кубометров мусора. Надзорные органы обнаружили около четырех тысяч нарушений, треть из них связана с несанкционированными свалками.
