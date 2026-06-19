Общество
19 июня 01:04
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«Вечерняя Казань»

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За пять месяцев мировые цены на сахар снизились на 20 процентов

Прогнозируется достаточное предложение на глобальных рынках.

За пять месяцев мировые цены на сахар снизились на 20 процентов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января по май нынешнего года мировые цены на сахар снизились на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).  

Агентство приводит следующие цифры: в январе — мае 2026 года средняя стоимость килограмма сахара в мире составила 32,2 цента — на 20,4% меньше, чем за пять месяцев 2025 года.  

«Мировые цены на сахар в целом снижались с начала сезона-2025/26, ожидается, что предложение на глобальных рынках будет достаточным», — сказано в докладе.  

По прогнозу аналитиков FAO, объем мировой торговли сахаром в сельскохозяйственном сезоне 2025—2026 года превысит 64 миллиона тонн. Этот показатель на 0,6% выше показателя предыдущего сезона.  

Эксперты уверены, что рост экспортного предложения из Таиланда более чем компенсирует сокращение поставок из Европейского союза.

Ранее мы писали, что цены на бензин и дизель за неделю резко подскочили по всей России. В среднем подорожание составило 66 копеек.

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