За пять месяцев мировые цены на сахар снизились на 20 процентов
Прогнозируется достаточное предложение на глобальных рынках.
С января по май нынешнего года мировые цены на сахар снизились на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Агентство приводит следующие цифры: в январе — мае 2026 года средняя стоимость килограмма сахара в мире составила 32,2 цента — на 20,4% меньше, чем за пять месяцев 2025 года.
«Мировые цены на сахар в целом снижались с начала сезона-2025/26, ожидается, что предложение на глобальных рынках будет достаточным», — сказано в докладе.
По прогнозу аналитиков FAO, объем мировой торговли сахаром в сельскохозяйственном сезоне 2025—2026 года превысит 64 миллиона тонн. Этот показатель на 0,6% выше показателя предыдущего сезона.
Эксперты уверены, что рост экспортного предложения из Таиланда более чем компенсирует сокращение поставок из Европейского союза.
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